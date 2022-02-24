محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية بالمدن

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعين من مشاريع الرصف الجارية التي تشهدها المحافظة، وذلك خلال جولة تفقدية بمدينتي بنها والخانكة، حيث تفقد المحافظ شارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها بعد تجميله ووضع البلاط الإنترلوك فيه.

وفي إطار المتابعة المستمرة المكثفة، تفقد محافظ القليوبية الملاحظات المطلوب تلافيها، وبالفعل تم رفع مطابق الصرف الصحي لتناسب مستوى الرصف، وتم تغيير البلدورات وتركيب إنترلوك على الرصيف.

الانتهاء من رصف شارع الخدمة الإجتماعية

وجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة النهائية للشارع بطول 400 متر، ضمن الخطة الإستثمارية 2021/2022 لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لسهولة الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، والذي يشرف على تنفيذه مديرية الطرق برئاسة المهندسة حنان جمال مدير المديرية.

رصف شارع مستشفى الخانكة

وتوجه محافظ القليوبية لمدينة الخانكة، حيث تفقد أعمال الرصف التي تتم حاليا بشارع المستشفى المركزي، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية 2021/2022، حيث يتم به حاليا تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطول 1.5 كيلومتر، وعرض 12 مترا، ووجه «الهجان» ببذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية ودقة الرصف على جانبي الرصيف لتفادي أي أخطاء، مشددا على إزالة أي تعديات من قبل المحلات على الطريق.

وأكد المحافظ خلال الجولة، على أنه بعد الانتهاء من رفع كفاءة الشارع بالكامل سيتم وضع بلدورات جديدة وبلاط إنترلوك على جانبي الأرصفة، وتركيب بالوعات الصرف.

وجاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.