محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة 75.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح مدير كنترول الإعدادية.

المحافظ يقدم التهنئة للناجحين

وقدم محافظ القليوبية، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجها مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

لجان تلقي التظلمات

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدة، وفقا للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيرا على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022، ولمدة أسبوعين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 115352 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين 113489 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 85998 طالبا وطالبة.

الحصول على نتيجة الإعدادية

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن أنه فور اعتماد النتيجة أصبحت متوفرة على الرابط التالي هنـــــــــــــا

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

تسجيل رقم الجلوس والحصول على النتيجة.