ارتفاع أمواج البحر المتوسط يوقف حركة الصيد والملاحة بـ«البرلس»

أعلن مصدر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن وقف حركة الصيد ببوغاز وبحيرة البرلس، ووقف أعمال الملاحة بمياه البحر المتوسط وميناء الصيد بالبرلس، وذلك لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في مياه البحر المتوسط.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى وقف حركة الصيد بكفر الشيخ اليوم الخميس، حفاظا على حياة الصيادين، وذلك عقب ارتفاع الأمواج وسوء حالة الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث وصلت شدة الرياح لدرجة كبيرة تمنع الصيادين من الصيد والإبحار، حفاظا على حياتهم من الغرق.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة موقف الطقس أولا بأول.

انعقاد غرف العمليات بكفر الشيخ لمواجهة تغيرات الطقس

بينما شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد في الشوارع لمتابعة الموقف أولا بأول، واستمرار انعقاد غرف العمليات الفرعية والتواصل مع الغرفة الرئيسية حال حدوث أي طارئ في المرافق، فضلا عن تلقي شكاوى الأهالي من انقطاعات المرافق أو حدوث طوارئ بها خلال فترة الطقس السيئ.

طقس غير مستقر

ويشهد طقس كفر الشيخ اليوم، حالة من عدم الاستقرار، إذ تهب رياح محملة بالاتربة على بعض المناطق، بينما تشهد مناطق أخرى حالة من الجو البارد وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

ويستعد رؤساء المراكز الشمالية بكفر الشيخ لسقوط أمطار في أي لحظة، حيث تنتشر معدات النظافة في الشوارع، فيما تشهد المناطق الشمالية سقوط أمطارا قبل المناطق الأخرى من المحافظة.