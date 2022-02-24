السفارة الروسية في مصر: الحق معنا.. وسنساعد مواطنينا بدونباس

أ️صدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانا صحفيا، على خلفية العملية العسكرية التي قامت بها موسكو ضد أوكرانيا، قالت فيه: «كانت القوات المسلحة الأوكرانية بمشاركة المدربين الغربيين تهاجم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال السنوات الثامن الماضية، بما في ذلك قامت مجددا بالقصفات المدفعية وبإلقاء الألغام خلال الأسابيع الأخيرة».

وأضافت السفارة في بيانها منذ قليل: «وحاولت السلطات الأوكرانية في كييف بقيادة الولايات المتحدة القضاء على اللغة الروسية وإعادة كتابة التاريخ وتغيير الذاكرة الجينية للشعب الأوكراني الشقيق، وذلك عبر قتل أولئك الذين يقاومون».

وتابعت: «تعمل روسيا على مساعدة مواطنيها في دونباس وفي جميع أنحاء أوكرانيا التي وجدت نفسها في قبضة القوميين اللدوديين المدعومين من الغرب، الحق معنا».