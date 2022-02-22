لقطات من السفارة الروسية في كييف عقب إجلاء الدبلوماسيين

استعرضت قناة Extra news في تقرير مصور، اليوم الثلاثاء، لقطات من السفارة الروسية في كييف عقب إعلان الخارجية الروسية إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا.

توقع بخطوات واضحة

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تتوقع خطوات واضحة وفعالة للدعم من شركائها، مؤكدا أن الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك من الممكن أن يمثل انسحابا أحاديا من اتفاقية مينسك، مطالبا برد سريع على الخطوات الروسية بعد الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

استعداد لعقد مفاوضات

وكشفت الخارجية الروسية عن استعدادها لعقد مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيما أشارت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن إلى أنها تؤكد أن بلادها تعتمد إجراءات إضافية ضد روسيا.

اتهامات متبادلة

واتهم مندوب روسيا في مجلس الأمن، أوكرانيا بمواصلة قصف المدنيين وتدمير اتفاقية ميسنك، وذكر الكرملين أن قطع أوكرانيا علاقتها مع روسيا يؤدي إلى تدهور الوضع.

تصعيد ضد كل دول الناتو

فيما أشار الرئيس الإستوني إلى أن التصعيد ضد أوكرانيا يمثل تصعيدا ضد كل دول الناتو، واستدعت كييف القائم بالأعمال الأوكراني لدى موسكو للتشاور، واستدعت بريطانيا السفير الروسي على خلفية التطورات الأخيرة في الأزمة الأوكرانية، وأكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن أن بلادها تعد حزمة عقوبات ضد روسيا.

فرض عقوبات على دونيتسك ولوهانسك

وأعلنت واشنطن فرضها عقوبات على دونيتسك ولوهانسك بعد اعتراف الرئيس الروسي باستقلالهما، فيما درس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أعضاء مجلس الدوما الذين صوتوا لقرار انفصال دونيتسك ولوهانسك، وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن اعتراف روسيا بإقليمي دونيتسك ولوهانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة.