أنباء عن وصول قوات روسية إلى مشارف مدينة خاركوف الأوكرانية

لا تزال قوات الجيش الروسي تواصل تقدمها نحو المدن والبلدات الأوكرانية، حيث أكدت وسائل إعلام ونشطاء أوكرانيين على أن قوات تابعة للجيش الروسي وصلت لمشارف مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في البلاد، وفقا لما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لقطات قيل إنها تظهر عسكريين روس على مشارف ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث عدد السكان.