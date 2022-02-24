«أشرف سنجر»: روسيا لن تلجأ للسلاح النووي في عملياتها ضد أوكرانيا

قال أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، إنّ القوى العظمى مطالبة برفض الاعتداء على القانون الدولي، وإلا أصبح النظام الدولي أقرب إلى مفهوم استخدام القوة.

وأضاف «سنجر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ القانون الدولي يحد من إمكانية استخدام السلاح النووي، لأنه خطير وقادر على إحداث دمار هائل، متوقعا ألا تستخدمه روسيا في العمليات الحالية بأوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محدودة

وتابع أستاذ السياسات الدولية بجامعة بورسعيد، أنّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محدودة، مفسرا ذلك بصعوبة استخدام قوة ضخمة تزيد من عدد القتلى الأوكرانيين وهو ما سيدفع المجتمع الدولي إلى فرض إجراءات قد تزيد عن العقوبات الاقتصادية الشرسة.

وأشار إلى أن أوكرانيا دولة مستقلة وبالتالي فإن لها وضعية مستقلة في القانون الدولي: «أخشى على أوكرانيا، لأن الحرب الروسية عبارة عن معركة كسر الإرادة بين حلف الأطلسي وروسيا».

من الصعب تخيل انتهاء الهيمنة الأمريكية

ولفت، إلى أن الرابط الروسي الصيني إذا تمّ فإنه سيزيل الهيمنة الأمريكية وهيمنة حلف الأطلسي، وبالتالي فإن العالم سيكون أمام نظام دولي جديد تقوده الصين وروسيا، لكن هذا الأمر يصعب تخيله لأن القوة الشاملة للحلف الأطلنطي كبيرة للغاية إذ أن إنفاقها الدفاعي يقدر بنحو 1200 مليار دولار، وهو ما يعبر عن فجوة كبيرة جدا في القوة العسكرية والانفاق الدفاعي، أما الحروب فهي تحتاج إلى تمويل وعتاد.