«مستثمرو العاشر من رمضان» تستعرض مشكلات المصدرين لمواجهة الأزمات

عقدت جمعية «مستثمري العاشر من رمضان» اجتماعًا، أمس، في مقر الجمعية، مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، لعرض المشكلات التي تواجه المصانع والشركات في ملفات التصدير، والعمل على حلها، بالإضافة إلى عرض منهجية أسواق التصدير المستهدفة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، وباسل يونس مدير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين، ومحمود رشدي بيومي مدير قطاع علاقات الأعمال بجمعية المصدرين المصريين، بمشاركة عدد من أصحاب الشركات والمصانع بالمدينة.

«عبدالعال»: تنظيم زيارات ميدانية لشركات التصدير بالعاشر من رمضان

وقال الدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية من جمعية المصدرين المصريين إلى الشركات المصدرة في مدينة العاشر من رمضان وذلك لحل التحديات التي تقف عائقا أمام الشركات والعمل على حلها بشكل سريع، وجاري التنسيق مع إكسبولينك لتنظيم ندوه تدريبية فيما يخص الاعتمادات المستندية.

«بيومي»: عقد الدورة التدريبية السادسة من حاضنة التصدير منتصف مايو 2022

وأكد محمود رشدي بيومي، مدير قطاع علاقات الأعمال بجمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن الجمعية ستعقد الدورة التدريبية السادسة من حاضنة التصدير في منتصف شهر مايو المقبل برعاية اتحاد الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تستهدف الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة التي لم يسبق لها التصدير، موضحًا أن الدورة تستغرق شهرا بمعدل 3 محاضرات أسبوعيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس تنفيذا للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وأوضح أن عملية التصدير لا تأتي بشكل سريع فهي عملية طويلة المدى وتحتاج إلى مثابرة ومتابعة، وتستلزم اخذ دورات تدريبية اكاديمية مُدعمة، مشيرًا إلى أن الأسواق الأفريقية تقليدية تمامًا ولا يوجد قاعدة بيانات لها، لذلك قامت الجمعية بعمل إدارة خاصة بالبحوث الأفريقية لدراسة تلك الأسواق والدخول فيها، بالإضافة إلى ارسال البعثات التجارية والعمل على المشاركة في المعارض التي تعقد بالدول الأفريقية.

من جانبه كشف باسل يونس، مدير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين، عن خطة الجمعية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الجمعية تستهدف التوسع في شرق وغرب افريقيا، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تعتبر كنز ثمين للغاية، واستكمل أنه من اهداف الجمعية ايضاً التوسع في امريكيا اللاتينية، بالإضافة إلى أن الجمعية لديهم ثلاث معارض اساسية كبيرة في قطاعات عديدة مثل الغذاء و الأثاث.

وفي السياق اشتكى عدد من المستثمرين، بأنهم يواجهون صعوبة في عملية تصدير منتجاتهم للخارج، فعلى سبيل المثال عدم وجود حاويات فارغة لنقل بضائعهم للخارج، بالإضافة إلى تعطل بضائعهم في الموانئ بالأسابيع والأشهر.

وردًا على شكاوى المستثمرين، قال محمود رشدي بيومي مدير قطاع علاقات الأعمال بجمعية المصدرين المصريين، بأن الجمعية تربطها علاقة قوية مع جمعية رجال أعمال اسكندرية التي لديها عدد كبير من شركات الشحن، وستقوم بحل تلك الأزمة معهم في اقرب وقت ممكن.