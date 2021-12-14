رئيس «العاشر من رمضان» يتفقد موقع تنفيذ 5040 وحدة بـ«سكن لكل المصريين»

أجرى المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل بمواقع تنفيذ 5040 وحدة سكنية جديدة، بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة شرق حي الأندلس بشرق المدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروع.

تنفيذ 5040 وحدة سكنية جديدة

وأوضح رئيس جهاز العاشر من رمضان، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الموقع يضم 2040 وحدة سكنية «68 عمارة» بمساحة 75 مترًا للوحدة تضم غرفتين وصالة، وكذا 3000 وحدة سكنية «125 عمارة» بمساحة 90 مترًا للوحدة، نموذج 3 غرف وصالة.

الانتهاء من أعمال التشطيبات

وخلال الجولة، تابع المهندس «عمران»، مُعدلات التنفيذ والإنشاءات بعمارات المشروع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال التشطيبات بعددٍ من العمارات، وجارٍ استكمال أعمال الإنشاءات والمباني بباقي العمارات.

وشدد على الالتزام بخطط التنفيذ وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الشركات المتقاعسة.

مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة

كما حرص رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على الاطمئنان على كافة العاملين في المواقع المختلفة وسير العمل، والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية، ومراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة في التنفيذ، مشيرًا إلى ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية بالمدن الجديدة.