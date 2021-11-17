جمعية مستثمري العاشر تناقش تسهيل إجراءات دعم الصادرات

التقى مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، صباح اليوم، مع الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بمقر الصندوق، لمناقشة تسهيل إجراءات دعم الصادرات، وعرض العديد من التحديات والحلول، لتحقيق خط الدولة في زيادة الصادرات.

وحضر الاجتماع الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونائبه الدكتور وليد هلال، والمهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأيمن رضا الأمين العام، والدكتورة هالة محمد صلاح، مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عشرات المستثمرين والمصدرين أعضاء الجمعية.

وأشاد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بالجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي لدعم قطاع التصدير ومساندة المستثمرين لتحقيق خطة القيادة السياسية في زيادة حجم الصادرات.

تحديات المصدرين للعرض على الجهاز التنفيذي

واستعرض مستثمرو العاشر من رمضان، عددًا من التحديات كان أبرزها ضرورة توضيح الموقف الضريبي والموقف الجمركي في حالة عدم الفحص أو وجود مديونية للشركات، بشأن تفعيل مبادرة السداد النقدي وعرض إمكانية خصم مستحقات الشركات للجهات الحكومية، مثل الضرائب والتأمينات من مستحقاتهم لدى الصندوق، بالإضافة إلى تلبية التعاملات المتزايدة من المصدرين في تعاملاتهم مع الصندوق.

كما يشتكى المصدرين من عدم موافاتهم بكشف الشحنات التي تمت تغطيتها بالمبالغ المنصرفة لهم من الصندوق في ديسمبر 2020، بالنسبة للمرحلة الأولى، وتعديل الحد الأقصى لتقديم استيفاء النماذج والمستندات المطلوبة للمبادرة من 28 فبراير 2021، إلى 31 مارس 2021 بالمخالفة لنص المبادرة.

عقبات تواجه الشركات

وتابع المستثمرين أن هناك عقبات تواجه الشركات في الشحنات المصدرة عن الفترة من 2019 حتى نهاية يونيو 2020، والتي تخضع للبرنامج السابق وتؤدي إلى تأخير عمليات الصرف طبقاً للمبادرة المطروحة، ويصبح التركيز الأول والأخير هو صرف مستحقات المصدريين تطبيقاً لمنظومة البرنامج الجديد.

من جانبها كشفت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، عن خطة الدولة والقيادة السياسية في دعم قطاع التصدير ودعم ومساندة المستثمر الوطني في زيادة الصادرات، مشيرةً إلى أن الدولة صرفت ما يقرب من 30 مليار جنيه للمصدرين في فترة لا تتجاوز عامين، ما يؤكد أن الهدف الرئيسي للدولة لتحقيق هدف الـ 100 مليار جنيه صادرات سنويًا.

وأوضحت «الوصال» أن الجهاز لدية طلبات رد الأعباء التصديرية بقرابة 30 مليار جنيه سنويًا، في حين أنه يصرف 6 مليارات جنيه دعم للمصدرين، وفقًا للبرامج التي حددتها الوزارة.

تأخير صرف الدعم الصادر للشركات

كما أكدت أن تأخير صرف الدعم الصادر للشركات، يأتي نتيجة تقديم الشركات للأوراق والمستندات غير مستوفية لكافة الإجراءات، بالإضافة إلى تقديم بعض المستندات غير السليمة، مشيرًا بأنه من الأفضل أن تُسند الشركات هذه المهمات إلى موظفين مؤمن عليهم من داخل الشركات بعيدًا عن المستخلصين.

وأشارت بأن الصندوق له قواعد للصرف حسب الأوراق المستوفاة للشروط، كما أنه يتم احتساب المدة من فترة استيفاء الأوراق وليست فترة تقديم الأوراق.

وعلى صعيد متصل، طالب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بضرورة إنهاء إجراءات ميكنة المنظومة تسهيلًا على المستثمرين، وذلك بالإضافة إلى تسهيل مهمة صرف قيمة الـ 30% التي كان يتم إرجاءها في البرامج السابقة قبل يوليو 2020، مقابل تقديم إيصال وفاتورة النولون، لأنه ليس من المنطقي حجز هذه النسبة الكبيرة مع علم الحكومة بإتمام عملية التصدير.

وأكدت «الوصال» بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لميكنة إجراءات العمل بالصندوق ومن المنتظر في خلال 6 شهور بدأ العمل بالبرنامج المميكن.