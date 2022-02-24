بلاغات تتهم «مستريح جديد» في قليوب بالنصب على المواطنين

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط شخص لاتهامه من جانب عدد من المواطنين بنطاق مركز ومدينة قليوب، بمساعدة شقيقه وزوجته بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة توظيفها في تجارة الزيوت والخردة مقابل أرباح مالية، ولكنه استولى منهم على مبلغ 9 ملايين جنيه واختفي وتوقف عن صرف الأرباح.

تحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على شقيق المتهم وزوجته، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس شقيق المتهم الهارب وزوجته، وتكليف مباحث القليوبية بسرعة ضبط المتهم وسؤال الضحايا وطلب تحريات المباحث.

بلاغ يتهم مستريح قليوب بالنصب

وتلقت أجهزة أمن القليوبية 5 بلاغات من مواطني مركز ومدينة قليوب، إتهموا فيها شخصا وزوجته وشقيقه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بحجة توظيفها في تجارة الزيوت والخردة مقابل أرباح مالية، وفجأة اختفى المتهم الرئيسي وتوقف عن صرف الأرباح المتفق عليها، بينما ادعت زوجته وشقيقه عدم معرفة مكانه.

المتهم استولى على 9 ملايين جنيه

تم إخطار اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وتبين من التحريات أن المتهم وزوجته وشقيقه أقنعوا عددا من الأهالي بقدرتهم على استثمار وتوظيف أموالهم في مجال تجارة الزيوت والخردة، وإستولوا منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 9 ملايين جنيه، وأوهموهم بدفع أرباح شهرية على هذه المبالغ، وفجأة توقفوا عن دفع الأرباح وهرب المتهم الرئيسي، بينما ألقي القبض على زوجته وشقيقه، وجاري ملاحقة المتهم الهارب لضبطه، فيما أمرت نيابة قليوب بحبس الزوجة والشقيق على ذمة التحقيقات.