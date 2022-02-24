أوكرانيا: روسيا قصفت 6 مطارات بينها مطار العاصمة كييف

أعلنت سلطات أوكرانيا أن روسيا قصفت 6 مطارات خلال العملية العسكرية التي بدأت فجر اليوم بينها مطار كييف.

وأعلنت القوات الموجودة في منطقة دونباس المعلن فيها جمهوريتين من طرف واحد أنها نجحت في إسقاط طائرة حربية أوكرانية، منذ قليل، وفقما نقلت قناة سكاي نيوز في منطقة لوجانسك.

وبدأت روسيا عملية عسكرية، فجر اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها لمساعدة إقليم دونباس الذي طلب المساعدة ضد القوات الأوكرانية.