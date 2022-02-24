في ذكرى ميلاده.. سر اعتزال محمود الجندي: القيم كلها اتغيرت

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير محمود الجندي، فهو من مواليد 24 فبراير عام 1945، بدأ مشواره الفني في السبعينات واستطاع خلال حياته الفنية تجسيد عدد من الشخصيات المختلفة، التي لاقت نجاحا كبيرا من قبل الجمهور.

تخرج محمود الجندي في المعهد العالي للسينما عام 1967، انضم بعدها إلى القوات المسلحة لمدة 7 سنوات شارك خلالها في حرب أكتوبر 1973، وبعد عودته من الجيش قرر خوض المجال الفني بأدوار صغيرة في البداية، ثم بعدها توالت أعماله الفنية الناجحة؛ ليرحل عن عالمنا في 11 أبريل 2019، تاركًا إرثًا فنيًا قيّمًا.

محمود الجندي يعلق على قرار اعتزاله

ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها «الجندي»، خلال مشواره الفني، إلا أنه قرر الاعتزال أو الابتعاد عن الفن، قائلًا خلال لقائه في برنامج «حفلة 11» مع الإعلامية سمر يسري: «هو أنا ابتعدت عشان الناس بس بتنزعج من كلمة اعتزلت ويقولوا عايزينك معانا، وأنا مقدرش انفصل عن جمهوري، لأنهم هم اللي كونوا اسم محمود الجندي».

وأضاف الفنان الراحل، أنه ابتعد عن الفن حفاظًا على كرامته لأن السلوكيات والقيم كلها تغيرت، متابعًا: «القيم كلها اتغيرت زي احترام الكبير واحترام الخبرة، كنا زمان لما يدخل علينا ممثل اشتغل قبلنا أو أكبر مننا كان لازم أقف له، دلوقتي مبقاش فيه الاحترام دا».

محمود الجندي يكشف سبب ابتعاده عن الفن

وعند سؤاله عن العمل الذي قرر من بعده الابتعاد عن العمل الفني، قال «الجندي»: «مسلسل رمضان كريم كان بيتكلم عن اتنين إخوات واحد اسمه رمضان، والتاني اسمه كريم وكنت أنا وسيد رجب أخوات، فوجئت من الإعلانات اللي نازلة عن العمل صورتي أنا وسيد رجب مش موجودة، وإن الشباب بس اللي موجودة في الإعلانات، فانزعجت وكلمت المنتج أحمد السبكي، قالي والله مش ذنبي أنا وديت المسلسل والمحطة هي اللي بتعمل الدعايا، ومن وقتها اتضايقت».

وتابع: «والعادة السيئة التانية إن المسلسل بينكتب وإحنا بنصور فمش بعرض أي تطور الشخصية ومش هعرف أعترض في نص التصوير عشان كدا هبقى مزعج وبعطل الشغل، فلقيت نفسي بضطر أبدأ أصور حاجة أنا مش مقتنع بيها، ودي متعودتش عليها من أول ما اشتغلت».