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عاجل: الرئيس الأوكراني يعقد اجتماعا عاجلا مع المجلس الحربي

كتب:

شيماء عادل
10:07 ص | الخميس 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن الرئيس الأوكراني «فولديمير زيلينسكي»، عقد اجتماعاً مع المجلس الحربي للوقوف على تداعيات الغزو الروسي، كما نقلت «رويترز»، عن مستشار الرئيس الأوكراني قيام روسيا بقصف مدفعي لاستهداف البنية التحتية الأوكرانية.

وجاء الاجتماع لدراسة الأوضاع بعدما قامت روسيا بشن عملية عسكرية صباح اليوم ضد أوكرانيا، والتي وقع نتيجتها عدد من الضحايا بحسب، جريدة «ديلي ميل»، البريطانية.

 

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