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أسعار الغاز عالميا..توقعات بارتفاع حاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

كتب:

محمد الدعدع
09:51 ص | الخميس 24 فبراير 2022
بوتين خلال زيارة أحد المواقع العسكرية

بوتين خلال زيارة أحد المواقع العسكرية

من المتوقع صعود أسعار الغاز عالميًا، بعد أن الغزو الروسي لأوكرانيا، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال  قوات إلى مناطق شرق أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس جو بايدن فرض عقوبات على موسكو بسبب الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

واعتبارًا من يوم أمس الأربعاء، بلغ متوسط سعر الغاز في الولايات المتحدة 3.54 دولار، ارتفاعًا من 2.65 دولار قبل عام فقط، وسط توقعات بوصول أسعار الغاز عالميًا إلى 4 دولارات.

 مخاوف من تعطيل إمدادات النفط

ووفقا لمذكرة بحثية لـ«أويل برايس إنفورميشن»، ظهرت مخاوف من أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل إمدادات النفط في المنطقة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز، خاصة أن روسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اعتبارًا من عام 2020، ساهمت روسيا بنحو 7% من إجمالي واردات النفط إلى الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة تحصل على نحو 3% من احتياجاتها النفطية من روسيا.

توقعات بارتفاع أسعار الغاز عالميًا أول مارس

وتشمل قائمة الدول الأخرى التي تستورد منها الولايات المتحدة النفط، كندا وأوبك، التي تضم عدة دول بما في ذلك المملكة العربية السعودية وفنزويلا، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً 4 دولارات بحلول أوائل مارس المقبل، وقد تتجاوز 5 دولارات.

 وتعتبر روسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ما يؤشر إلى إمكانية تعطل صادراتها بسبب العقوبات المفروضة على خلفية الحرب بينها وبين جارتها أوكرانيا، كما أن أسوأ سيناريو هو أن تتوقف روسيا عن تصدير النفط، ما قد يتسبب في زيادات كبيرة في المضخات، بحسب المذكرة.

 

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.