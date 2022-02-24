تعرف على موعد زيادة المعاشات.. وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية

تزامنا مع قرب صرف معاشات شهر مارس، لأكثر من 10 ملايين و670 ألفا و996، وتحديدا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 مارس 2022 من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري، يتساءل المواطنون عن موعد زيادة المعاشات هذا العام، وهو ما ردت عليه التأمينات الاجتماعية مؤكدة أن قانون المعاشات نص على زيادة سنوية للمعاشات كما ورد بالمادة 35 من قانون التأمينات رقم 148.

زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات نص قانون التأمينات على: «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش».

وأوضحت التأمينات الاجتماعية فى تقرير صدر عنها، أن المعاشات شهدت زيادة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن قيمة المعاشات التي تم صرفها في 2013-2014، بإجمالي 86.5 مليار جنيه، ووصلت إلى 282 مليار جنيه خلال العام الحالي، وبيّن التقرير أنه في عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ثم أصبح 500 جنيه خلال عامي 2016 و2017، ثم زاد إلى 750 جنيها عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019 .

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1400

ولفت التأمينات إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه بدءا من يناير 2022، كما تم رفع الحد الأقصى إلى 9400 جنيها بدلا من 8100 جنيه .