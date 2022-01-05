تفاصيل زيادة المعاشات في بداية كل شهر يوليو.. حد أقصى 15%

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، وضع نصا واضحا لضمان زيادة سنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرة إلى أنه تم زيادة المعاشات بنسبة 13% في العام المالي 2021- 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بـ282 مليار جنيه، لافتة في تقرير لها إلى أن قيمة المعاشات المنصرفة قد شهدت عدة طفرات على مدار السنوات الماضية.

تطور الحد الأدنى للمعاشات

وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لقيمة المعاشات شهد تطورا منذ عام 2014، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للمعاشات كان 450 في عام 2014-2015، ثم تطور إلى 500 جنيه في عام 2016-2017، ثم زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.

زيادة المعاشات بحد أقصى 15% بنص القانون

ونص قانون المعاشات على زيادة سنوية للمعاشات كما ورد بالمادة 35 من قانون التأمينات رقم 148، والتى جاءت كالتالى: «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام».

910 جنيهات الحد الأدنى لمعاش من تنتهي خدمته في يناير 2022

من جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2022، مبلغ 910 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيها، لافتا فى تقرير صادر عنه، إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلا من 1200 جنيه، اعتبارا من يناير الجاري 2022، إلى جانب رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلا من 8100 جنيه.