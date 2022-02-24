الصحة: تراجع إصابات كورونا بنهاية مارس المقبل ودواء فايزر سيصل قريبا

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنّ هناك توقعات بانحسار أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، بنهاية شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنّ المتحور السائد الآن هو «أوميكرون»، وأنّ إصابات متحور «دلتا»، تراجعت في شهر فبراير.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ حدة الأعراض أصبحت أقل بفضل لقاحات كورونا: «بستغرب ليه الناس مش بتاخد اللقاحات لحد دلوقتى مش عاوزين نعيش نظرية المؤامرة».

متلازمة ما بعد التعافي من فيروس كورونا

وتابع الدكتور محمد النادي، أن فيروس كورونا يؤثر على كافة أجهزة الجسم، ولقاحات كورونا تعمل على تخفيف متلازمة ما بعد كورونا بشكل كبير جدا ودون اللقاحات تستمر حتى 6 أشهر، ولكن مع اللقاحات والمتابعة مع الطبيب المعالج تقل بنسبة كبيرة، مشيرا إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية وحرص الدولة على توفير كافة اللقاحات.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ دواء كورونا الجديد من إنتاج شركة «فايزر»، من المقرر أن يصل مصر قريبا، لافتا إلى أن الأدوية الجديدة متوفرة بمستشفيات العزل الصحي، وتوصف تحت إشراف طبي: «دواء مولنوبيرافير يوصف للحالات البسيطة والمتوسطة ولا يوصف للحالات الشديدة أو الأطفال لأنه يؤثر على نمو العظام».

ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.