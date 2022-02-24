«الصحة» توضح كيفية حماية الرضع من كورونا حال إصابة الأم بالفيروس

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بالتساؤلات التي استقبلتها عبر الخط الساخن لها، وهو 105، لحماية المولود حال إصابة الأم المرضعة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، أنه حال تأكد الأم من إصابتها بفيروس كورونا، في أثناء رضاعة الطفل، يجب الالتزام التام بارتداء الكمامات بالشكل الصحيح لحمايته من الإصابة بفيروس كورونا، لافتة الى ضرورة الحصول على لقاح كورونا خلال فترة الحمل، مؤكدة أن اللقاح فعال وآمن للأجنة ويحميهم من خطر الإصابة بالفيروس بعد الولادة.

اللقاح آمن وفعال للسيدات الحوامل

وطالبت الوزارة من السيدات الحوامل ضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وطمأنت الوزارة السيدات الحوامل من جميع لقاحات كورونا، مؤكدة أن جميعها فعالة وآمنة، ولا داعي للخوف أو القلق.

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، أوضحت أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وسعال وتكسير في عضلات الجسم، وتنميل في عضلة الكتف، مؤكدة أنها تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت المواطنين التواصل معها، عبر خطها الساخن؛ للإطلاع على مستجدات الفيروس كافة، وتلقي الاستفسارات المختلفة فيما يتعلق باللقاحات وطرق التعامل للوقاية من خطر الإصابة.