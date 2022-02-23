متحدث الصحة: لم نرصد أعراضا جانبية غريبة على متلقي لقاحات كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لم ترصد أعراضا جانبية غريبة من قبل المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا في مصر، موضحا أن ما جرى تسجيله أعراض طبيعية تظهر بمجرد دخول أي لقاح الجسم وليس لقاح فيروس كورونا فقط، مثل ارتفاع بسيط لدرجة الحرارة، وتكسير في عضلات الجسم، وإحساس بالتعب والإرهاق فقط، وكلها تزول في غضون يومين فقط.

متحدث الصحة: اللقاحات للمرة المليون بتخفف الأعراض

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: «بستغرب الناس اللي مش بتاخد اللقاحات لحد دلوقتي، إحنا في وباء عالمي، والعالم خد اللقاحات، وفيه دول بتاخد الجرعة الثالثة لكل المواطنين، اللقاحات للمرة المليون بتخفف الأعراض، والأداة الوحيدة للنجاة من الوفاة»، مشيرا إلى أن اللقاحات في الموجة السابقة ساعدت كثيرا فى الإسراع من عملية الشفاء، ورفع أعلى معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

أماكن الحصول على لقاح كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحا أن التسجيل يكون من خلال موقع وزارة الصحة المصرية، أو الذهاب لأي وحدة صحية أو المولات التجارية، وأكشاك المترو والسكة الحديد.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية، مناشدة المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال خطوطها الساخنة، للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس.