بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.. تاجر ذهب يحذر: محدش يبيع

مناورات عسكرية، شنتها روسيا صباح اليوم الخميس على أوكرانيا، لتعلن بها بدء الحرب العسكرية بين البلدين؛ ما أثر على أسعار الذهب والتي ارتفعت بشكل كبير وملحوظ، الأمر الذي أدى إلى تخوفات كثيرة من قِبل المواطنين حول استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، والسلع والمنتجات الأخرى.

واهتماما من «الوطن» بالإجابة عن جميع تساؤلات المواطنين التي تشغل بالهم حول أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، نوضح من خلال هذا التقرير تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الذهب، وتوضيح إلى أي مدى يستمر ارتفاع أسعار الذهب الذي يلجأ إليه المستثمرون باعتباره الملاذ الآمن، وفق حديث ميدو هاني أحد أشهر تجار محلات الصاغة في منطقة الدقي لـ «الوطن»، التي جاءت كالتالي:

هل تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الذهب؟

وأوضح تاجر الذهب، أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير في الساعات الأولى من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ وصل سعر جرام الذهب إلى إلى 1943 دولارا للأونصة، مشيرا إلى أن الحرب ستؤثر على الأسعار بشكل كبير، فطالما كان هناك حرب عسكرية بين دولتين، تستمر أسعار الذهب في الارتفاع.

وأشار «ميدو» خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن أسعار الذهب تستمر في الارتفاع يوما عن الآخر خلال مدة الحرب التي بدأت اليوم بين روسيا وأوكرانيا، إذ أن المعدن الأصفر هو أكثر شيئ يتأثر بالتوترات السياسية التي تحدث على مستوى العالم.

ونصح تاجر الذهب نصيحته للمواطنين الراغبين في بيع الذهب خلال الفترة الحالية بالانتظار، وعدم بيع ما يمتلكونه من ذهب، لافتا إلى أنه يجب عليهم الانتظار لأن الأسعار سترتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.