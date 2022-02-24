سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-2-2022.. ارتفاع كبير

اضطرابات كثيرة سببتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أثرت بشكل كبير على أسعار الذهب، نظرا للجوء المستثمرين له باعتباره الملاذ الآمن من تباعات تلك الحرب، الأمر الذي جعل الكثيرون يبحثون عن أسعار الذهب، خصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، نظرا لأنه العيار الأكثر طلبا في الأسواق المحلية.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم، نرصد لهم من خلال هذا التقرير أسعار الذهب بشكل عام، وسعر جرام الذهب عيار 21 بشكل خاص في محلات الصاغة اليوم الخميس الموافق 24 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق المحلية نحو 831 إلى 833 جنيها.

أسعار الذهب اليوم محليا

- كما سجل سعر الجنيه الذهب من 6648 إلى 6664 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو الذهب اليوم من 949.714 إلى 952.000 جنيه.

- سجل عيار 18 نحو 712 إلى 714 جنيهًا.

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 950 إلى 952 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

وبيع المعدن الأصفر في أسواق المال اليوم بسعر نحو 978.87 جنيه لعيار 24، ما يعادل 62.27 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6.852 جنيه 435.92 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 978.874 جنيه و62.273 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 856.54 جنيه و54.49 دولار، أما عيار 18 فسجل نحو 734.17 جنيه و46.71 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب في 2022

وتشير جميع التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2022، نتيجة لانتشار الأوبئة في جميع دول العالم، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما يؤثر بشكل عام ارتفاع أسعار البترول، ليؤثر ذلك على أسعار جميع السلع والمنتجات، كما يلجأ المستثمرين لشراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن لهم.