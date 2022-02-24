جرام الذهب يرتفع 6 جنيهات في مصر مدفوعا بالحرب الروسية الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب، مدفوعة بالحروب الروسية الأوكرانية، خلال تداولات الخميس 24-2-2022 بقيمة 6 جنيهات رغم صعود طفيف للدولار مقابل غالبية العملات المنافسة، وحقق المعدن الأصفر أعلى مستوياته خلال عام.

ووجّه تجار الصاغة المواطنين، إلى الاحتفاظ بما لديهم من مدخرات ذهبية، مشيرين إلى أن المعدن النفيس يربح أسبوعيا ما يقرب من 2% في سعر الجرام وهو الملاذ الآمن وقت الحروب والتقلبات العالمية، مشددين على أن أن البيع أو الشراء فى هذا التوقيت للمضطر فقط.

توقعات بارتفاع سعر الذهب اليوم

وتوقع التجار، مزيد من الارتفاع في سعر الذهب خلال التداولات اليومية في البورصات العالمية اليوم الخميس 24-2-2022، وأرجعوا الأسباب لـ الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستجعل المعدن الأصفر يحقق مزيدا من المكاسب، وفقا لـ«رفيق العباسي»، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية الأسبق لـ«الوطن».

نصائح بعدم البيع أو الشراء

وقال رئيس الشعبة، إنّ على حائزي الذهب، عدم التخلص منه الأن والانتظار لجني مزيد من الأرباح، مشددا على عدم بيع المدخرات الخاصة إلّا للمضطرين فقط، لأن المعدن النفيس سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهناك فرصة لمزيد من جني الأرباح.

وبيّن أن الذهب والنفط، الأكثر استفادة بالتوترات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بالمقارنة بباقي العملات المتداولة عالميا.

سعر الذهب عالميًا

وسجّلت الأوقية اليوم الخميس 24-2-2022 سعر 1.939.62 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 62.36 دولار، وسجل عيار 22 سعر 75.16 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 54.56 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر36.77 دولار.

سعر الذهب محليًا

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم الخميس 24-2-2022 سعر 952 جنيهًا، وبيع عيار 21 الشعبي بسعر 833 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 714 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و664 جنيهًا.