عاجل.. ارتفاع سعر الذهب بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

صعدت أسعار الذهب العالمي بنحو 1.9%، أي ما يصل إلى 1943 دولارا للأونصة، بحسب ما أفادته قناة «CNBC» المختصة بالشأن الاقتصادي، وذلك عقب دقائق من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء الحملة العسكرية على أوكرانيا.

عملية عسكرية على شرق أوكرانيا

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر اليوم الخميس، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وبالتحديد دونباس الانفصالية، وظهرت مقاطع فيديو لنيران ومدفعية بمحيط المنطقة، بعد دقائق من الإعلان الروسي.

وطالب «بوتين» الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم والعودة إلى الديار، موجهًا رسالة لهم: «آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد».

وشهدت مدينة ماريوبل الساحلية بشرق أوكرانيا، انفجارات قوية، بعد إعلان «بوتين» العملية العسكرية على أوكرانيا، وكذلك إنزال قوات من أسطول البحر الأسود في بحر آزوف وأوديسا.

كما تعرضت العاصمة الأوكرانية «كييف» لـ4 انفجارات فور بدء العملية الروسية، بينما ألغيت الرحلات الجوية بمطار بوريسبيل بعد إطلاق نيران بمحيطته.