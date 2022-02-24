عباس أبو الحسن عن الغزو الروسي لأوكرانيا: «أول يوم في الحرب العالمية»

علق الفنان المصري «عباس أبو الحسن»، على بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عبر حسابه الرسمي على موقع لتواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان عباس أبو الحسن: «24 فبراير 2022.. عقبال عندكم كده أول يوم في الحرب العالمية التالته.. وبكدة الجيل بتاعنا يقدر يغادر الحياة وهو مطمئن ومرتاح».

عباس أبو الحسن: مفيش كارثة إنسانية أو كونية معدتش علينا

وتابع الفنان عباس أبو الحسن، تعليقه على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما فيش كارثة إنسانية أو بشرية أو كونية من حروب وثورات وزلازل وأوبئة وجائحة معدتش عليه».

عباس أبو الحسن يهاجم هاني شاكر

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن، هاجم النجم هاني شاكر، بسبب حصول الأخير على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي، وذلك من خلال الاستثمار في أحد المنتجعات السياحية بدولة دومينيكا، وهو ما أعلن عنه «شاكر»، عن طريق مقطع فيديو لإحدى الشركات الاستثمارية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وانتقد الفنان تصرف النجم هاني شاكر، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «هل يجوز أيها المتشدق بالوطنية الغيور على مصر وقيمها وتقاليدها أنك تسعى وأنت تقترب من الثمانين لجنسية بلد ثانية غير مصر».

وأضاف الفنان عباس أبو الحسن، في حديثه عن حصول النجم هاني شاكر، على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي، قائلًا: «مصر اللي انجبتك وربتك وعملت ثروتك منها، لكن لا يجوز للمصريين أن يغنوا في بلدهم بسبب مزاجك وهواك الشخصي فقط».