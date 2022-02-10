عباس أبو الحسن يهاجم هاني شاكر بسبب جنسية الكاريبي: «متشدق بالوطنية»

هاجم الفنان عباس أبو الحسن، حصول الفنان هاني شاكر على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي عن طريق الاستثمار في أحد المنتجعات السياحية بدولة دومينيكا، وهو ما كشفه في مقطع فيديو لأحد الشركات المتخصصة للاستثمار عبر حسابهم على «فيس بوك»، ومن جانبه انتقد أبو الحسن حصول نقيب المهن الموسيقية على جنسية دولة أخرى.

عباس أبو الحسن يهاجم هاني شاكر بعد حصوله على جنسية دول الكاريبي

وقال الفنان عباس أبو الحسن في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «هل يجوز أيها المتشدق بالوطنية الغيور على مصر وقيمها وتقاليدها أنك تسعى وأنت تقترب من الثمانين لجنسية بلد ثانية غير مصر»، وتابع: «مصر اللي انجبتك وربتك وعملت ثروتك منها، لكن با يجوز للمصريين أن يغنوا في بلدهم بسبب مزاجك وهواك الشخصي فقط».

وأضاف أبو الحسن في هجومه على نقيب المهن الموسيقية: «هل يجوز أن يكون نقيب المهن الموسيقية مزدوج الجنسية».

وكشفت الشركة المتخصصة في الاستثمارات خارج مصر أن تكلفة الاستثمار في دول الكاريبي والتي تضمن إقامة وجنسية بالإضافة إلى إصدار جواز سفر لتلك البلاد يبدأ من 100 ألف دولار، وهو ما يقارب الـ 15 مليون جنيه مصري.

حمو بيكا يهاجم نقابة المهن الموسيقية: «ظلموني»

وآثار الفنان هاني شاكر حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد إصدار قرار بصفته نقيب المهن الموسيقية يمنع إصدار تراخيص حفلات لعدد من مؤديين المهرجانات على رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

ومن جانبه، عبر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن معاناته بسبب وقفه في مقطع فيديو عبر حسابه على «فيس بوك» خلال الساعات الماضية، قائلا: «نقابة الموسيقيين ظلمتني.. أنا مش شغال في مصر وشغلي كله بره مصر، وبلدنا فيها قانون وأنا باخد حقي بالقانون».