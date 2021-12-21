«المركزي»: نمو تحويلات المصريين بالخارج بـ8.8% خلال أول 9 أشهر من 2021

كشف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بزيادة 1.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 8.1 مليار دولار.

8 مليار دولار «تحويلات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

وأضاف «عبد العظيم»، في بيان صادر عن البنك المركزي اليوم، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت حوالي 8 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، 2020/ 2021.

1.9 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وسجل إجمالي التحويلات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، حوالي 24 مليار دولار، بزيادة 1.9 مليار دولار، وبنمو 8.8%، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

«تحويلات» سبتمبر 2021 تتراجع بنسب طفيفة على أساس سنوي

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري، بشأن تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021، فقد تراجعت بنسبة طفيفة، قدرت بحوالي 3% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.62 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020.

وكان البنك المركزي قد أعلن الشهر الماضي، وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2021، ارتفاعا بنسبة 11.6% على أساس سنوي، لتسجل 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

فيما بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 نحو 21.4 مليار دولار، بنمو 2 مليار دولار، بنسبة 10.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.