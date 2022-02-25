حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25-02-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى 12 برجا، أولهم برج الحمل ويأتي في الترتيب الأخير للأبراج برج الحوت، وترتبط توقعات الأبراج بعالم الفلك، من خلال معرفة تأثير النجوم والكواكب على الإنسان، لذا يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة توقعات الأبراج سواء كانت نارية أو مائية أو هوائية أو ترابية.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم لمواليد الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومية للقراء:

حظك اليوم برج الحمل 25-2-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة التخطيط بشكل جيد، فقبل الإقدام على أي خطوة لاكتشاف قدراتك، حيث أن القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج الحمل 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

من الواضح أن اليوم هو الوقت المناسب لتكون مبهرا، حيث أن لوضع الفلكي يمدك اليوم بكل الأدوات التي تجعلك مؤثر أمام الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 25-2-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لكي تظهر حكمة في معاملاتك المهنية والمادية، حيث أن القمر في منزل المدخرات يدفعك للتفكير لزيادة أموالك.

حظك اليوم برج الثور 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تسترخي وتنطلق مع الأحباب والأصحاب، حيث أن الخلافات يجب أن تنتهي رغم الضغوط التي تواجهها في حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-2-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون يقظًا عند التعامل مع كل التفاصيل التي تدور حولك، حيث أن التسرع وعدم الاهتمام قد يعرضك للخسارة حيث أن القمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون صبور بدرجة كبيرة في التعامل مع شريك الحياة لكي لا تشعر بالجفاء، إذ أن الردود غير المحسوبة قد تجعلك تخسر مكن تحب.

حظك اليوم برج السرطان 25-2-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مواليد برج السرطان بالإصرار الكبير في العمل حيث أن القمر في منزل العمل مما يساعدك في تحقيق كل ما تتمنى في حياتك المهنية.

حظك اليوم برج السرطان 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تعرف كيف تتعامل مع الجنس الآخر حيث أن عطارد بمنزلك الثامن و يعدك بالتألق.

حظك اليوم برج الأسد 25-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنتبه لحقوقك وتتعامل بحذر حيث أن اليوم قد تتضح الأمور من حولك وتجد حلا لمشكلة كبيرة تواجهها.

حظك اليوم برج الأسد 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون لبق مع أحبائك حيث أن القمر ما زال في منزل الحب مما يساعدك على توطيد العلاقات مع شريك الحياة.

حظك اليوم برج العذراء 25-2-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تنتيه لحقوك ولكن دون أن تكون حاد في طلبك حيث أن القمر في وضع معاكس، ويجب أن تعمل على حل الخلافات.

حظك اليوم برج العذراء 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

يجب ان تتعامل بلطف وتبتعد عن الحدة والتعامل بعصبية حيث أن الوضع الفلكي دقيق.

حظك اليوم برج الميزان 25-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تبدأ جديدا وقد تجد أمور تشغلك عما يزعجك حث أن القمر في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج الميزان 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون متألق وتقضي أوقات مهمة مع من تحب حيث أن عطارد بمنزل الحب وتكون متألقا.

حظك اليوم برج العقرب 25-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتأنى في خطواتك حيث أن القمر في منزل المال مما يدفعك اليوم لتوسيع نطاق نشاطك.

حظك اليوم برج العقرب 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تعتني جيدا بما تقوله وتوجهه لغيرك حيث أن عطارد وزحل معاكسان مما يجعلك يجب أن تكون حذر في أقوالك.

حظك اليوم برج القوس 25-2-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تكون أكثر جرأة في كل تعاملاتك حيث أن القمر ما زال في برجك ويجعلك طموح ومبادر.

حظك اليوم برج القوس 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مثالي لكي تكون أفضل في علاقتك مع الغير حيث أن الاقتراب مع من تحب يجعلك تشعر بالسعادة.

حظك اليوم برج الجدي 25-2-2022 على الصعيد المهني

عليك ألا تعلن عن خططك للغير حتى تكون واثق من خطواتك وتتمكن من إتمامها.

حظك اليوم برج الجدي 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تسترخي وتقضي وقت مع نفسك لكي تشعر بسلام داخلي وسعادة .

حظك اليوم برج الدلو 25-2-2022 على الصعيد المهني

اليوم قد تكتشف حقيقة عدد من الزملاء حيث أن القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال.

حظك اليوم برج الدلو 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تكون على تواصل مع الآخرين حيث أن عطارد في برجك يمنحك سحرا.

حظك اليوم برج الحوت 25-2-2022 على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد ماليد برج الحوت بأن تنتقي كلاماتك حتى تبتعد عن الجدال في العمل اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 25-2-2022 على الصعيد العاطفي

عليك ألا تستلم للعصبية والجدال مع الأحباء، كن هادئ حيث أن القمر في وضع معاكس.