حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-02-2022 مهنيا وعاطفيا

تنقسم الأبراج إلى 12 برجا، لكل منهم خصائص وصفات تميز شخصيات المواليد، والبعض يرى أن حركة الأبراج والفلك تؤثر على طاقتهم وطريقتهم في التعامل، وأنها قد تكون علامات إلهية لما يمكن أن يحدث خلال اليوم، لذلك تزداد عمليات المشاهدة بشكل لحظي يوميًا عن حظك اليوم.

وفي هذا السياق، وللمهتمين بعلوم الأبراج والفلك، يرصد موقع بوابة «الوطن» لمواليد الأبراج الأثني عشر حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

وتقول خبيرة الأبراج إن مواليد برج الحمل، اليوم يكون القمر في منزل المعرفة، ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءتك للاتجاه السليم، أما على المستوى العاطفي، فإن الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

بينما مواليد برج الثور، مهنيًا يكون القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم، نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تحسن التصرف ماليا، وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح، أما عاطفيا واجتماعيا رغم الضغوط.. لديك اليوم مشاعر إيجابية وتبدو مستعدا للاقتراب ممن تحب بود.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

وجاءت توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيا ينصحك الفلك اليوم، ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة، ولا تغامر، أما على المستوى العاطفي، لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع من تحب أو مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج السرطان مهنيا وماليا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا، وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها، فقط انتبه لحقوقك، أما عاطفيا واجتماعيا: فيكون كوكب عطارد بمنزلك الثامن يمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الأسد مهنيًا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا، وأن تعبر عن نفسك دون عصبية أو عنف، مع الانتباه لحقوقك، أما عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العذراء مهنيًا: القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف، مع الانتباه لحقوقك، أما عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شئونك..

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الميزان مهنيًا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة، وقد تحقق نجاحا باهرا، أما عاطفيا: تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العقرب مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم أن تدرس جيدا كيفية استثمار طاقاتك، وعليك أن تخطط وتحدد أولوياتك وتراجع خطواتك، أما عاطفيا واجتماعيا: انتبه اليوم في تعاملاتك وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج القوس مهنيًا: القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهي، وتحقق مكاسب وأرباح، أما على المستوى العاطفي: عطارد في منزل العلاقات يمدك بالثقة في النفس ويساعدك على إصلاح علاقاتك وحياتك.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لأصحاب برج الجدي مهنيًا: القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني، أما عاطفيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تظهر انفعالاتك ومشاعرك.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم برج الدلو مهنيًا: القمر في منزل المشروعات يجعلك أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل، أما عاطفيًا: عطارد في برجك وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الخميس 24 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الحوت القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع، أما عاطفيا واجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة، واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.