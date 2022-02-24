حظك اليوم برج الحوت الخميس 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تجنب المغامرة

حسها الإبداعي في إنجاز المهام المسندة إليها، يجعل من امرأة برج الحوت شخصية ناجحة في حياتها العلمية، كما أنها لديها قدرة كبيرة على إظهار مشاعرها بطريقة مختلفة، كما أنها تتميز بأنها امرأة حنونة، تحمل في قلبها الكثير من الطيبة، تهتم دائما بأمر من حولها، والأشخاص الذين تحبهم، وتحرص على قضاء وقتها بأكمله معهم، وبالرغم من ذلك، فهي تستطيع الموازنة بين جميع الأمور بعناية، وتستطيع دائما أن تتنبأ بنتائج الأشياء التي تقبل عليها، وتحرص على أن تظل على تواصل مع المحيطين بها، ما يجعلها دائما تراسلهم وتهاتفهم إذا كانوا بمكان آخر بعيدا عنها.

وبالنسبة لرجل برج الحوت فهو شخصية متواضعة ورومانسي، لديه القدرة على قراءة جميع الأمور الخفية عنه، ما يجعله ناجح ومبدع في عمله، ويساعده على إنجاز جميع المهام المسندة إليه على أكمل وجه، ويقدم الكثير من التضحيات من أجل شريك حياته، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

برج الحوت والحب

كونه شخصية رومانسية، يجعل مولود برج الحوت يبحث دائما عن علاقة عاطفية مناسبة له، كما أنه يقدم الكثير من التضحيات ليساعد شريك حياته على التقدم للأمام، ويحاول مساعدته بكل ما يمتلكه من أموال وطاقة وجهد ووقت، حتى يراه سعيدا.