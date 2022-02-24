حظك اليوم برج القوس الخميس 24-2-2022 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج القوس أشخاص اجتماعيون، يحبون الاختلاط والخروجات والسفر والجلوس مع الآخرين في كل وقت وجميع المناسبات، ويعرفون بحسّهم الفكاهي وحبهم للمزاح كثيرا، ويسعون دائما إلى اكتساب صداقاتٍ متنوّعة، ويكونون أصدقاء مخلصون وفيون كثيرا، كما يسعون إلى إسعاد أحبائهم بكافة الوسائل التي يمتلكونها.

حظك اليوم مولود برج القوس مهنيا

يبدو أن اليوم مميز لمواليد برج القوس على المستوى المهني، فتستطيع تحقيق أرباح وجنى الأموال، كما تنجح في لفت الأنظار إليك، نظرا لوجود القمر في برجك مما يجعلك تتمتع بنشاط وسحر لا يضاهي.

حظك اليوم مولود برج القوس عاطفيا

يوجد عطارد اليوم في منزل العلاقات وفق مايخبرك به حظك اليوم على المستوى العاطفي، وهو ما يمدك بالثقة في النفس، ويساعدك على إصلاح علاقاتك مع الآخرين.

مميزات برج القوس

يعرف عن مواليد برج القوس الإخلاص والوفاء لمحبيهم ولأصدقائهم، فتجدهم أصدقاء رائعون وأحباء متميزون عن غيرهم يحبون الانطلاق مع شريك حياتهم وتجربة أشياء كثيرة وزيارة العديد من الأماكن والبلاد المختلفة مادام في استطاعتهم ذلك، ويعرف عنهم الكرم والانطلاق والحماس والحيوية، ويكرهون الكذب والخداع كثيرا، وهم رائعون بأحلامهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وُجدوا، وينظرون للأمور من زوايا مختلفة فلسفية تساعدهم على حل مشكلاتهم بطرق منطقية أكثر من غيرهم، وهم أيضا متفائلون دائما ومرحين، مما يجعل الإيجابية جزء لا يتجزأ عن شخصياتهم الشغوفة والجميلة، ويتميزون بالطيبة الشديدة مما يجعلهم طفوليين بعض الأحيان.