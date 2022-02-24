أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا 2022.. من اتفاق «مينسك» إلى الحرب

بدأ الجيش الروسي، فجر اليوم عملية عسكرية ضد أوكرانيا تنفيذا لقرارات الرئيس «فلاديمير بوتين»، الذي برر تحركه العسكري بدعوى حماية منطقة «دونباس»، وسط محاولات جادة من المحللين للوقوف على أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا 2022 الذي انتهى بهجوم عسكري روسي كان متوقعا على مدار الأيام الماضية.

وحسب التصريحات الروسية الرسمية على مدار الأيام الماضية، فإن أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا 2022 ترتبط بصفة أساسية بمحاولات حلف شمال الأطلنطي «الناتو» ضم أوكرانيا لعضويته، الأمر الذي تعتبره موسكو خطًا أحمرًا على حد وصف المسئولين.

عضوية «الناتو» أهم أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وأعلن المسؤولون الروس بما فيهم الرئيس بوتين نفسه، أنهم لن يسمحوا بانضمام كييف إلى حلف الناتو، معتبرين ذلك تهديدا خطيرا لأمن روسيا القومي.

وفي سبيل ذلك، طلبت موسكو من الدول الغربية مجموعة من الضمانات لأمنها القومي، منها أن يتعهد حلف الناتو بعدم ضم أوكرانيا، مؤكدة أن انضمام كييف للحلف تعني أنه في حالة هجوم ضد روسيا.

منطقة «دونباس».. تطور مهم ضمن أسباب الصراع بين روسيا وأوكرنيا

وتأتي منطقة دونباس، كأحد أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا 2022، إذ أن إقليم «دونباس» يعتبر روسي الهوية رغم أنه يقع رسميا تحت سيادة أوكرانيا وضمن أراضيها، حيث أُعلنت جمهوريتان من طرف واحد هي «دونيتسك ولوجانسك»، واعترف بها الرئيس الروسي ومجلس الدوما.

وبدأت التوترات منذ عام 2014 على وجه التحديد، عقب اتفاق «مينسك»، للتهدئة بين القوات الانفصالية الموالية لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية ووقف إطلاق النار وإعطاء «لوجانسك ودونيتسك»، حق الحكم الذاتي.

وضمن أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا 2022، اتهام موسكو لأوكرانيا بعدم الالتزام باتفاق مينسك، وتعريض حياة سكان دونباس للخطر من خلال الهجمات من وقت لآخر على الإقليم، وهو ما تنفيه أوكرانيا.