أسعار النفط اليوم.. تجاوزت الـ100 دولار لأول مرة منذ 8 سنوات بعد هجوم روسيا

سجّلت أسعار النفط، اليوم الخميس، 24-2-2022 ارتفاعها لتتجاوز حاجز 100 دولار لأول مرة منذ 2014، تزامنا مع بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث أن روسيا من الدول الموردة للطاقة في العالم، وتعتمد أوروبا على موسكو في نحو ربع إمداداتها من النفط وثلث وارداتها من الغاز الطبيعي.

أسعار النفط والغاز

وعلى صعيد التداولات، سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 24-2-2022 ارتفاعا تجاوز الـ100دولار للبرميل، وقفزت العقود الآجلة لخام «برنت» ليرتفع 102.46دولار للبرميل أي بارتفاع 5.6% متأثرا بـالحرب الروسية - الأوكرانية، كما قفز البنزين ليصل إلى 283.88 سنت أمريكي بارتفاع 11.35%.

فيما قفز خام غرب تكساس لـ97.11 دولار بارتفاع قدرة 5.01%، وبيع الغاز الطبيعي بسعر 4.83 دولار للوحدة الحرارية بارتفاع 0.21% وسجل غاز التدفئة سعر 294.76 سنت أمريكي للجالون.

6 ملايين برميل مخزون النفط الخام الأمريكي

ويشار إلى أن بيانات معهد البترول الأمريكي قد أوضحت أن هناك ارتفاع بمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 6 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 من فبراير الجاري.

وسجل سعر النفط 24 اليوم الخميس 24-2-2022 عالميا ارتفاعا كبيرا لم يشهده منذ 8 سنوات بداية من 2014. تزامنا مع تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا.

حيث ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية خاصة في دونباس.

النفط والذهب والفضة والغاز الطبيعي الأكثر ارتفاعا

ويذكر بأن النفط والذهب والفضة والغاز الطبيعي الأكثر ارتفاعا بالمقارنة بالروبل الروسي والأسهم في بورصات موسكو.

150 مليار دولار فقدتها العملات المشفرة

فيما فقدت العملات المشفرة 150 مليار دولار من قيمتها التي بعد قيام الجيش الروسي بش هجمات عسكرية على عدة مدن في أنحاء أوكرانيا.