ارتفاع أسعار الفضة 4 جنيهات مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

سجّلت أسعار الفضة اليوم، الخميس 24-2-2022، زيادة بقيمة 4 جنيهات، مستفيدة من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت أسعار الفضة في الأسواق العالمية خلال التداولات اليومية فى البورصات العالمية بنسبة 2.1 %، ليصل سعر الأوقية إلى 25.03 دولار، بينما ارتفع سعر الذهب في العقود المستقبلية إلى 1943.90 دولار للأوقية، بنسبة 1.8 %.

كما ارتفع سعر البلاتين بنحو 1% ليصل إلى 1102.43 دولار للأوقية، وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 1.3% لتصل إلى 2514.54 دولار للأوقية.

وأرجع محللون الارتفاع إلى الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة، تزامنا مع تراجع فرص الحلول الدبلوماسية لوقف توغل القوات الروسية شرق أوكرانيا خاصة بعد إعلان موسكو عن تدمير قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وهو ما أدى إلى ذعر وخوف، دفع المستثمرون إلى اللجوء للملاذات الآمنة التقليدية والخروج من مراكز الأسهم والسندات، وتعد الفضة من الملاذات الآمنة وقت الحروب والتقلبات الجيوسياسية.

ومن المنتظر ارتفاع الطلب على الفضة بفضل مبادرات وتطبيق التكنولوجيا الخضراء «ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية»، ليزيد الطلب عليها لتصل إلى 1.5 مليون أوقية بحلول العام 2030.

أسعار شراء الفضة اليوم الخميس 24-2-2022

- بيعت أونصة الفضة بسعر 392.863 جنيه اليوم الخميس .

- الفضة النقية عيار 958 بيعت بسعر 12.61جنيه.

- الفضة البريطاني عيار 958 بيع الجرام بسعر 12.09جنيه.

- الفضة الإسترليني عيار 925 سجلت سعر 11.67 جنيه للجرام.

- فضة العملات، جرام الفضة عيار 900 بيع بسعر 11.36 جنيه.

- فضة عيار 880 بيعت بسعر 11.10 جنيه.

أسعار بيع الفضة اليوم الخميس 24-2-2022

- سعر جرام الفضة بيع بسعر 12.54 جنيه

- أونصة الفضة بيعت بسعر 389.949 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جراما بيعت بسعر 626.86 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام بيعت بسعر 1.253.72 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام بيعت بسعر 2.507.44 جنيه.