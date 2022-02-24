بعد إغلاق استمر 15 ساعة.. إعادة فتح ميناء نويبع البحري أمام حركة السفر

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن إدارة ميناء نويبع البحري قررت إعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة السفر والوصول، مع ميناء العقبة الأردني، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية تحسنت بشكل كبير وجرى إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء أمام حركة السفر.

الميناء أغلقت ليلة أمس

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أنه جرى إغلاق الميناء ليلة أمس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها منطقة خليج العقبة.

وقال «عبد الرحيم» إن عبارات شركة الجسر العربي الوكيل الملاحي بين مينائي نويبع البحري والعقبة الأردني، بدأت في تفريغ العبارات وتحميل الركاب المتجهين إلى العقبة الأردنية، وتم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع.

إغلاق الموانئ تدبير احترازي للحفاظ على سلامة الملاحة

وأشار إلى أنه يتم إيقاف الرحلات البحرية إذا كانت حالة البحر مضطربة جدا، ويجري إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، ومنع دخول أو خروج العبارات بين ميناء نويبع البحري والعقبة الأردني.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه يجري التشديد على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.