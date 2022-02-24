تفاصيل إعلان مصر خالية من 4 أمراض في 2022.. جهود سنوات متواصلة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل إعلان مصر خالية من 4 أمراض خلال عام 2022، مشيرا إلى أنها تتمثل في: «الملاريا، الحصبة، البلهارسيا، الحصبة الألمانية»، مؤكدا أن الإعلان يأتى في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

الصحة: لم نسجل أي إصابة بالأمراض الأربعة منذ سنوات

قال عبد الغفار لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة ممثلة في قطاع الطب الوقائي، استطاعت في الفترة الأخيرة، تكثيف مجهوداتها في الحملات المستمرة، لتطعيم الأطفال بكل التطعيمات المضادة للأمراض الأربعة، ونجحت في الوصول إلى الأطفال المستهدفين.

وأكد أن وزارة الصحة، لم تسجل أي طفل مصاب بهذه الأمراض منذ عدة سنوات، وتعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على اتباع أحدث الأساليب العلاجية والطبية، حسب المعايير العالمية، للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

تطورات كبيرة بالقطاع الطبي في مصر

أضاف متحدث الصحة، أن القطاع الصحي يشهد تطورات كبيرة فى ظل اهتمام الرئيس بتحسين الخدمة الصحية المقدمة، والارتقاء بصحة المواطن، والعمل على تغيير المفهوم الصحي، الذي رسخ لسنوات عديدة، لافتا إلى أن المبادرات الرئاسية المنتشرة، ساعدت كثيرا على تغيير المفهوم الصحي، وشجعت المواطن على الاهتمام بالمشاركة، وساهمت في زيادة الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية.

يشار إلى أن وزارة الصحة، تواصل رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى، داخل كل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لجائحة فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت الصحة، من المواطنين بشكل رسمي ضرورة التواصل مع الوزارة، من خلال منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، والإطلاع على جميع المستجدات وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.