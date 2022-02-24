أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم.. قصف مكثف وقتلى وقطع العلاقات

اندلعت فجر اليوم الخميس، شرارة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في أبرز تطور لأخبار حرب روسيا وأوكرانيا، اليوم، جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية الشاملة ضد أوكرانيا، لتبدأ بذلك أولى فصول الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

وتبرز أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، اليوم، كأحد أكثر مؤشرات البحث على «جوجل»، إذ أنّه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شن سلاح الجو الروسي غارات كثفة على الأراضي الأوكرانية أسفر عن سقوط عدد من القتلى بالإضافة إلى تعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية نقلا عن مصادرها، أنّ هناك مئات القتلى من الأوكرانيين جراء القصف الروسي، وجرى تداول مقاطع فيديو مصورة صباح اليوم تظهر فيها الجثث ملقاة على الأرض في شوارع كييف.

كما نفى الجيش الروسي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، ما أعلنه نظيره الأوكراني بشأن إسقاط 5 طائرات روسية مروحية ومقاتلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

اجتياح بري لأوكرانيا وقصف العاصمة وسقوط قتلى

وكانت قوات حرس الحدود الأوكرانية قد أعلنت أن القوات البرية الروسية قد بدأت في عملية الاجتياح البري لأراضيها، إذ أفادت أنّ الجيش الروسي بدأ في عمليات نقل للمعدات والأسلحة من شبه جزيرة القرم نحو الداخل الأوكراني، وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية سقوط أول قتيل في العاصمة الأوكرانية «كييف»، جراء قصف روسي، وفقما نقلته قناة «سكاي نيوز»، كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية سقوط جريح آخر جرّاء القصف الروسي على البلاد.

قصف مكثف وقطع العلاقات مع روسيا

وتزامناً مع تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل قليل، قرار بلاده بقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، فيما تواصل قوات الجيش الروسي قصفها المكثف على معظم الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي استدعى اجتماع عاجل لعدد من وزراء خارجية أوروبا.