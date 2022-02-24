مصر تنظم الدورة الثانية للملتقى الدولي لطلاب الدراسات العليا بالخارج

تُعقد الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان «تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة»، في المدة من 26 وحتى 27 فبراير 2022 عبر الإنترنت، وذلك برعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية بمصر، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة بالقوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدولة.

وتستهدف الدورة الثانية من الملتقى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب المصالح المختلفة مع توفير فرص للتعاون بين مختلف الباحثين في مجال الأجهزة الطبية والأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة.

ويقدم الباحثون المصريون والأجانب خلال الملتقى أحدث ما توصل إليه البحث العلمي من تكنولوجيات الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة، ويشارك بالملتقى عدد من الشركات، وذلك على منصة webex عبر الإنترنت.

ويتناول الملتقى عدة محاور أهمها الميكانيكا الحيوية وأجهزة التنفس الصناعي وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والهندسة الطبية الحيوية، وذلك من خلال عدد من المحاضرات، منها عرض مقدم من النمسا للتطبيقات الجارية والمستقبلية للوصلات بين الحاسب الآلي ومخ الإنسان، وعرض من المملكة المتحدة عن التفاعل بين الإنسان والحاسب الآلي، وعرض من مصر من الكلية الفنية العسكرية عن الأطراف الصناعية باستخدام المستشعرات.

ويعقد الملتقى برئاسة الدكتور شيرين عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ورئاسة شرفية الدكتور أبو العلا حسانين الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

وللإجابة على أي استفسارات خاصة بالملتقى يتم التواصل على: symposium.isps@gmail.com

ويمكن تسجيل البيانات للحضور والمشاركة في الملتقى من خلال مليء البيانات على الموقع التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9YBA6rO07I5wndcpVwFlqIBpDPR_OADIQjmnjv3M8-hdOyQ/viewform?usp=sf_link