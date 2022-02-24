وفد طاقة النواب يواصل تفقد المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنّ مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة في تاريخها من التنمية والمشروعات القومية في كل ربوع مصر في ظل القيادة السياسية الواعية التي تسابق الزمن من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية، مؤكدا خلال ترأسه وفد البرلمان في زيارة لعدد من المشروعات والمصانع ببورسعيد، أن ما يحدث على أرض بورسعيد من مشروعات، أمر غير مسبوق.

الوقوف على البعد البيئي للمشروعات والمصانع

ومن جانبه قال محمد الجبلاوي وكيل اللجنة على هامش الزيارة، إن زيارة الوفد لمحافظة بورسعيد كانت تستهدف الوقوف على عدد من المشروعات والمصانع والتركيز على البعد البيئي لها، وشملت الزيارة مصنع سنمار وهو من أكبر الاستثمارات الهندية في مصر، مشيرا إلى نهضة بورسعيد في حجم الاستثمارات إضافة إلى حقل غاز ظهر بغرب بورسعيد الذي يتولى نقل الغاز من مياه شرق المتوسط العميقة وهو من أكبر حقول الغاز في العالم وجعل مصر دولة مصدرة للغاز بعد أن كانت دولة مستوردة.

وفي إطار زيارته لبورسعيد لليوم الثاني، تقفد وفد لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب عددا من المصانع حيث زار الوفد مساء أمس مصنع «بيراميذ»، للإطارات.

وتفقد الوفد اليوم في ختام زيارته محطة معالجة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف وهي من أبرز المشروعات ببورسعيد.

واستقبل أمس محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وفد النواب واستعرض في لقائه أبرز المشروعات والاستثمارات بمحافظة بورسعيد كما زار الوفد مصنع سنمار للبتروكيماويات باستثمارات هندية تبلغ مليار ونصف مليار جنيه.