«طاقة النواب» في بورسعيد لبحث أزمة صرف مخلفات مصنع سنمار للكيماويات

بدأ وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس حسام عوض الله، زيارة رسمية لمحافظة بورسعيد، قبل قليل لتفقد مصنع «سنمار»، للكيماويات، الذي أسس عام 2002 بواسطة شركة «تراست»، الهندية، وتم بيعه لمستثمر هندي عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير اسمه إلى «تي سي آي سنمار» تحت إدارة هندية.

مصنع سنمار للكيماويات

وقال حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب إن مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد، أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر استثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية بمصر.

وتأتي الزيارة بعد تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي»، سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة جنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي لكافة أنواع التلوث البيئي والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، فضلا عن تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، فضلا عن إلقاء الصرف الصناعي في بحيرة المنزلة التي ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف المليون متر مكعب يوميًا، دون معالجة.

ويلتقي الوفد مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمناقشة الأزمة وخلق حلول لها، ويشارك في الوفد «النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة، والنائب محمد الجبلاوي وكيل الجنة، والنائب خالد مشهور أمين سر اللجنة، ومن أعضاء اللجنة النواب علاء إبراهيم وبلال النحال وأحمد محمد أحمد، ورشا حسني وأحمد الخشن وأيه فوزي وعفاف وهبي».