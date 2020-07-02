بعد اكتشاف حقل غاز في "بشروش".. خبراء: يساعد مصر على الاكتفاء الذاتي

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة امتياز شمال الحماد "بشروش" في المياه المصرية في دلتا النيل بالبحر المتوسط.

وذكرت الشركة في بيان لها بالأمس، أنّ الاكتشاف الجديد يقع على عمق 22 مترا وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم من شمال غربي من حقل نورس، ونحو كم غربًا من حقل بلطيم جنوب غر وفقا لقناة "العربية".

سيف عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "تاون جاس" السابق، قال إن أي اكتشافات جديدة تساعد في تحسين الاحتياطي من الغاز، وهو ما يعمل على خفض الاستيراد من الخارج، وبالتالي توفير العملة الأجنبية، موضحا أن مصر في الفترة الأخيرة توسعت كثيرا في مجال الكشف عن الغاز الطبيعي.

وأضاف عبدالفتاح لـ"الوطن"، أن 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يستخدم في إنتاج الكهرباء، وهذا الاكتشاف سيساعد على تطوير قطاع الكهرباء في الدولة، موضحا أن خلال نهاية العام الجاري سيكون لدى مصر احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.

وقال مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، إن استهلاك الدولة المحلي من البترول يبلغ 6 آلاف مليار قدم مكعب يوميا، موضحا أن اكتشاف آبار جديدة بهذا المعدل من الوقت، يُعد إنجازًا كبيرًا يعمل على تحسين وضع مصر في مجال الغاز الطبيعي.

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن أهمية هذا الاكتشاف أنه يساعد في تعويض تناقص الآبار القديمة التي كانت تعتمد عليها مصر بسبب قرب انتهاء العمر الافتراضي لها، مؤكدا أن هذا الاكتشاف لن يجعل مصر تستورد الغاز الطبيعي ولن تواجه فيه أي أزمات، وسيساعد على الاكتفاء الذاتي.