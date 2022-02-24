أوكرانيا تقصف سفينتي شحن روسيتين في بحر أزوف

أفادت وكالة سبوتنك الروسية، تعرض سفينتا شحن مدنيتان في بحر آزوف، اليوم، لقصف صاروخي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت دائرة الحدود في كوبان الروسية.

وأصدرت الهيئة بيان قالت فيه: «عند الساعة الـ11 من صباح يوم 24 فبراير، تعرضت سفينتا شحن مدني روسيتان، لهجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية في بحر آزوف».

إطلاق النار من نواحي مدينة ماريوبول الأوكرانية

وأضافت: «تم إطلاق النار من نواحي مدينة ماريوبول الأوكرانية، وأنه نتيجة لهذا القصف، تضررت ناقلة النفط (أس جس في – فلوت)، حيث نشب حريق على متنها، وأصيب أحد أفراد طاقم السفينة بجروح خطيرة».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن فجر اليوم، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي الدونيستك ولواغانسك من استهداف أوكرانيا، بحسب قوله.