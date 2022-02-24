رئيس «الدوما»: أوكرانيا ليست مستقلة وتتلقى أوامرها من واشنطن وبروكسل

وصف «فياتشيسلاف فولودين»، رئيس مجلس الدوما الروسي، أوكرانيا بأنها دولة غير مستقلة، وتتلقى الأوامر من واشنطن وبروكسل.

وأضاف «فالودين»، في خطاب وجهه للشعب الأوكراني عبر حسابه الرسمي على موقع «تليجرام»، اليوم، أنّ العملية العسكرية التي نفذتها روسيا، جاءت بهدف حماية السلام.

وطلب رئيس مجلس الدوما من المواطنين الأوكرانيين عدم المشاركة في أي تعبئة مقترحة من قبل الحكومة الأوكرانية، قائلاً: «أناشد مواطني أوكرانيا، اعتبرناكم ونعتبركم شعبا شقيقًا، أفعال بلدنا تهدف فقط إلى حماية السلام، نطلب منكم عدم المشاركة في أي تعبئة تقترحها سلطات كييف، إنهم ليسوا مستقلين، كل الأوامر تصدر من واشنطن وبروكسل».

وجاء خطاب رئيس الدوما الروسي، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا فجر اليوم، ومازالت مستمرة حتى الآن، حيث خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، معلنًا بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلاً إن الدول الرائدة في حلف الناتو تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، وليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها.