أمين عام الناتو: روسيا ستواجه ردا منا حفاظا على أمن أوكرانيا والحلفاء

قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن التضامن مع أوكرانيا يفرض تكلفة باهظة على روسيا، موضحًا أن حلفاء الحلف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وكل الشركاء حول العالم يفرضون عقوبات اقتصادية قوية: «قادة الحلف مدعوون للاجتماع غدا لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا، وذلك في قمة افتراضية، وروسيا ستواجه ردا من حلف الناتو حفاظا على أمن الحلفاء وأوكرانيا».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «أثمن مهنية وشجاعة الجيش الأوكراني الذي يقف في وجه الغزو الروسي، نقف بجانبهم وندين الغزو الروسي لأوكرانيا ولن نقبل هذا الانتهاك الصارخ الحاصل من جانب روسيا».

الناتو أقوى تحالف في التاريخ

وتابع: «الناتو أقوى تحالف في التاريخ وسوف ندافع ونحمي كل حلفائنا ضد كل الهجوم، والهجوم على أي فرد من الحلف سيقابل بكل قوة».

وأكد، على أن ما حدث صباح اليوم كان شيئا متوقعا مننذ فترة طويلة: «حاولنا منع ما يحدث بالطرق الدبلوماسية لكن روسيا قررت غزو أوكرانيا واتخذنا إجراءات صارمة، وروسيا أغلقت الباب أمام أي حل سياسي وعززنا تواجدنا في الجانب الشرقي من التحالف».