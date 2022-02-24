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حلف الناتو بشأن التدخل لدعم أوكرانيا: ندافع فقط عن الأعضاء

كتب:

محمد حسن عامر
01:45 م | الخميس 24 فبراير 2022
أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج

أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبيرج

تهرب أمين عام حلف شمال الأطلنطي «الناتو» ينس ستولتنبيرج، من الإجابة المباشرة على سؤال بشأن إمكانية التدخل العسكري لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا، مكتفيا بالقول: «إن حلف الناتو هو أقوى حلف في التاريخ وأنه سيدافع عن أي اعتداء تتعرض له دوله».

جدير بالذكر أن أوكرانيا ليست عضوًا في حلف الناتو، ولهذا جاء تصريح أمين عام الحلف بأن الدول الأعضاء في الحلف عززت قواتها في الدول المجاورة ونشر مزيد من القوات الإضافية.

ستولتنبيرج يدين الحرب الروسية على أوكرانيا

وأكد إدانته للحرب الروسية على أوكرانيا، والتي وفقا له، كانت مخططة، قائلا: إن موسكو أقدمت على غزو أوكرانيا رغم العقوبات التي تم فرضها عليها، مؤكدا أن الحلف دفاعي ويتحرك عند تعرض أي دولة عضو لاعتداء.

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بقلم محمد حسن عامر