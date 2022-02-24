عاجل.. الإمارات تعلق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا مؤقتا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تعليق الرجلات الجوية بين دبي وأوكرانيا بشكل مؤقت، وقال المتحدث باسم شركة «فلاي دبي»، إن تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا سوف يكون مؤقتاً حتى 8 مارس المقبل، لافتاً إلى أنه سيجرى التواصل مع المسافرين بخصوص إعادة قيمة التذكرة أو إعادة الحجز الخاصة بهم.

تعطيل الرحلات بين دبي وأوكرانيا بسبب الحرب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن قيام بلاده ببدء حملة عسكرية على جارته أوكرانيا، صباح اليوم، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من القرارات الدولية ، حيث قامت العديد من الدول بوقف حركة الطيران إلى أوكرانيا، كما أدت العملية العسكرية إلى حدوث قفزة في أسعار الذهب والنفط.