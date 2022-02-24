عاجل.. «الإعلاميين»: إيقاف هاني حتحوت عن ممارسة النشاط الإعلامي 14 يوما

أصدر نقيب الإعلاميين طارق سعدة، القرار رقم 7 بإيقاف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين تبدأ الجمعة 25/2/2022 وتنتهي السبت 12/3/2022.

التحقيق مع الإعلامي هاني حتحتوت

وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي بعد أن امتثل هاني حتحوت للتحقيق في مقر النقابة وإقرارة بما هو منسوب إليه من مخالفتة لميثاق الشرف الإعلامي في باب الواجبات الفقرة «5» والتي تنص على احترام آداب الحوار الإعلامي وتجنب الدخول في ملاسنات وخلافات شخصية.

كما خالف الإعلامي هاني حتحوت، بحسب نقابة الإعلاميين، مدونة السلوك المهني البند «التاسع»، والذي ينص على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة.