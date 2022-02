«بولندا» تستقبل مئات الأوكرانيين الهاربين من ويلات الحرب.. «فيديو»

نشرت وكالة «رويترز»، مقطع فيديو للحدود الغربية لأوكرانيا، كشفت تجمع المئات من الأوكرانيين قبيل عبورهم إلى بولندا، التي تستعد لتدفق المزيد من النازحين، بعد ساعات من الهجوم العسكري الروسي.

ونزح عدد كبير من الأوكرانيين بعد بدء العملية العسكرية الروسية التي أعلن عنها بوتين، فجر اليوم، وهي العملية التي لاقت غضباً واستنكاراَ من قبل عدد كبير من الدول الغربية.

وكانت بولندا، أعلنت منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، دعمها للجانب الأوكراني، وقال وزير الداخلية البولندي «ماتشي فاسك»، خلال الشهر الماضي، إن وزارته تستعد منذ فترة لاحتمالية استقبال نحو مليون شخص قادمين من أوكرانيا، كما قام رئيس الحكومة البولندية «ماتيوش مورافيتسكي»، بإنشاء وتنظيم مجموعة عمل لتحديد الاحتياجات اللوجستية والطبية والتعليمية الضرورية لاستقبال موجة اللاجئين الأوكرانيين.

في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية «نانسي فيزر»، اليوم، أن بلادها على أتم الاستعداد لتقديم دعم كبير لجارتها البولندية، وخاصة إذا ما قامت باستقبال عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين الفارين من جحيم الحرب الروسية.

وقالت الوزيرة الألمانية في بيان لها إنها تتابع عن قرب احتمال تحرك لاجئين أوكرانيين نحو الدول المجاورة، لا سيما بولندا، ولم تعلن الأخيرة وحدها عن دعمها لأوكرانيا، حيث أعلنت سلوفاكيا الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا، عن استعدادها لتقديم المساعدة أيضاً.

