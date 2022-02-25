حظك اليوم برج السرطان الجمعة 25-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج السرطان، أنه ناجح في تكوين علاقات عاطفية، ناجحة مع الطرف الآخر، ويستطيع تكوين شبكة علاقات اجتماعية جيدة، نظرا لجاذبيته الشديدة، واللباقة في الحديث مع الأخرين، ويعرف أيضا بأنه شخص ذكر ومثقف، يسعى لمعرفة كل ما هو جديد، خاصة إذا كانت هذه الخطوة ستساعده على تحقيق أهدافه في مجال العمل.

كما يتميز مولود السرطان، أنه عاطفي ورومانسي مع شريك حياتة، ويسعى لتكوين علاقة مستقرة، ويعشق الحياة الأسرية الهادئة، ويكره العلاقات العابرة، كما يكره الكذب والخيانة، ولهذا فإنه من الصعب أن يسامح إذا تعرض للخيانة خاصة من أصدقائه المقربين، فهو يثق بصعوبة في الآخرين، وعندما يعطى الثقة لشخص يريد أن يكون جديرا بها، فهو ذو خيال واسع، يمتلك ذاكرة نشطة وقوية، لا يخاف وجرئ في قراراته.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن عطارد اليوم بمنزلك الثامن، ويعدك مولود برج السرطان، بتحقيق أدافك فى العمل، كما يعدك بالتألق وسط زملائك، كما تنجح في التاثير على الجنس الآخر، وتحقيق مزيد من النجاح على مستوى العمل.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تنصحك خبيرة الأبرج والفلك عبير فؤاد، بضرورة الانتباه إلى حقوقك حيث أن القمر اليوم، في منزلك مما يساعدك على الإصرار في الحصول على حقوقك، وتحقيق أهدافك العائلية خاصة مع شريك حياتك.