حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

المشاعر الفياضة والحب من أول نظره، تلك بعض سمات مولود برج السرطان في الحب، كما أنه يعشق بجنون لدرجة قد تدفع الطرف الآخر إن لم يعرف طبيعة البرج يزهده بلا رجعة، وإذا كان الطرف الآخر يفضل الحب بتلك الطريقة فيعد شريك محظوظ للغاية، كما يركز هذا المولود على الحب الذي يعتمد على تقديم المفاجآت والهدايا التي يتخللها الورود، والقصائد الرومانسية التي تجعله يشعر بالسعادة الغامرة.

وفي إطار اهتمام مولود برج السرطان، بمتابعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي نستعرض توقعات برج السرطان، وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد برج السرطان، بأنه بالرغم من التشوش.. الشمس والمشتري بمنزل الحظ ويساعدك ذلك على توطيد علاقتك بمن تحب.

ويخبرك الفلك عزيزي بأنه إذا كنت خاليا، قد تتحول علاقة صداقة لحب جديد.

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

أما على المستوى المهنين فتقول خبيرة الأبراج، إن القمر في منزلك الخامس، ويجعلك ذلك أكثر انفتاحا، وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

توافق برج السرطان مع باقي الأبراج

ووفقا للفلك، فإن برج السرطان يتوافق مع عدد من الأبراج الأخرى ومنها الحمل والثور والجوزاء والسرطان نفسه وأخيرا برج الاسد، إذ الاهتمامات المشتركة التي تجمع السرطان مع تلك الأبراج على كافة الأصعدة.